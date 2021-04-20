中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今宣布，新增2名新冠肺炎案例，為本國籍50多歲、60多歲的國籍航空公司貨機機組員，返台檢疫3天後自費採檢確診，感染源調查中。發言人莊人祥表示，此案在本土、境外、航空器上感染都有可能，接下來將進行基因序列分析比對病毒株，並針對接觸者進行採檢，匡列的對象可能會再擴大。

莊人祥表示，案1078曾在4月12日飛當日往返的短程航班，案1079則在4月10至12日飛往印度及盧森堡的長程航班，2人4月14日與另1名機組員執勤到美國，並在當地旅館檢疫，4月16日返台進行3天居家檢疫。

案1078在18日出現喉嚨癢症狀，案1079則在17日喉嚨癢、全身痠痛。由於15日起，機組員檢疫新制上路，從5天居家檢疫且期間可派飛長程航班，調整為3天居家檢疫，期滿需採檢才能派飛，2人為了出勤，在19日自費採檢，今日確診，Ct值分別是29及17。目前已經掌握131名接觸者，包括家人、同班機機組員和防疫旅館相關人員，其中2人（家人及機組員）居家隔離，129人自主健康管理。

對於2人的感染源，莊人祥表示，由於2人先前都曾在台灣活動，也有在國外的行程，目前還難以釐清感染源，境外、本土、航空器感染均有可能。為找出感染源的蛛絲馬跡，接下來會進行基因序列，確認病毒株會不會是美國株、印度株等等，也會進行接觸者採檢。若接觸者都是陰性、病毒株來自國外，就會有比較大的信心去認定不是本土個案。若感染途徑是在飛機上，則會歸類為航空器感染。

由於不曉得2人之間是誰傳誰，莊人祥表示，目前正在對案1078進行採檢，若Ct值往下降，就可能是案1079傳染給1078。由於疫調還在進行中，接下來接觸者的匡列可能還會擴大。

莊人祥表示，這2名機組員回台後，依照規定，3天之後採檢，17、18、19日都在檢疫，19日當天早上去採檢，晚上知道結果，都沒有進入社區。這2個個案都是在調整政策才被檢驗出，若採過去的機制，2人可能就已經派飛，會再飛一趟才有機會被檢出。

防疫醫師林詠青表示，由於機組員屬於高風險對象，之前就希望航空公司在外站的部分，確認機組員更符合規範，例如在外站期間不能出房門，因此我們都會有請他們提供監視器、一次性使用的房卡來確認，返台後的居家檢疫也比照一般人一樣納入電子圍籬。

對於機組員有沒有違規？林詠青表示，2名機組員按照規定，除了喝水、用餐，其他時間都戴口罩，喝水、用餐時也沒有2人同時脫口罩。至於外站有沒有違規，我們需要請航空公司和合約外站的飯店調閱資料，例如到目的地之後到飯店的交通等，還需要釐清，這需要一些時間。另外，莊人祥表示，機組員返台後，航空公司有派車接送，都有依規定戴口罩。

截至目前，714名第一線機組員當中，已有378人完成第1劑疫苗的接種，目前還在陸續接種中，其中有1家公司安排5月30日完成機組員的接種。林詠青表示，我們非常建議機組員接種疫苗，就算真的百密一疏，可能就不會被感染，即便感染重症機率也會減低。

(中時新聞網)