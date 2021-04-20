民進黨英系召集人立委劉櫂豪黨接受媒體人周玉蔻專訪，談到英系要角立委陳明文對於行政院長蘇貞昌任命王國材擔任交通部長有意見，主持人周玉蔻在廣告提到，「聽說總統有推薦一個人，但是沒被蘇院長接受」；周還說，她很少同意陳明文的話，這次比較同意。

對於台鐵局長懸缺3個月沒補實，至今由交通部次長祁文中代理，外界有聲浪質疑是行政院在卡台鐵局長人事，擋住林佳龍提報的人選，行政院事後澄清並非事實；不過周玉蔻在節目廣告時則說，當初林佳龍呈上來的人選就是祁文中，只是在等機會，「但是呈上來的人事若不是院長同意的，他會壓公文，這已經不止一次，不止一個人跟我說的」，蘇院長必須聽到外面這聲音，壓了三個月，這樣是不對的。

周玉蔻還說，外界都在平論蘇貞昌的用人哲學，其實是蔡總統用哲學，蘇院長的用人哲學需要討論嗎？關鍵時刻是蔡總統，蔡總統為何關鍵時刻會任憑蘇院長的用人哲學；這裡面有蔡總統2024、2022考量，人才庫到底有沒有人接，「你罵蘇貞昌有何鬼用，只要蔡英文不把他換掉，罵他一百遍都沒用，關鍵是蔡英文為何不把他換，因為接任的人選還沒有」。

劉櫂豪今接受周玉蔻電台訪問時，被問到，陳明文昨天在立法院的質詢，蠻多人有共同看法，這代表英系的看法、共同立場？劉櫂豪說，沒啦，「我們還沒有嚴謹到每次發言大家都要討論」。

他說，昨天是交通委員會開會，王國材也沒有到，交通部聚焦地方在台鐵改革，迫在眉梢，需要強力外力介入，陳明文這樣質詢，外界蠻有一些迴響，這也給執政團隊參考，有些話不能等到讓反對黨去講，執政黨立委好像沒有看這樣現象，這樣講表達出來，對執政團隊也是一種提醒。

被問到，也認同陳明文說的？他說，「不是，我是認為，每個人是站在自己的政治上發言」。

陳說質詢時是早上，因還人事案未正式公佈，陳身為國會議員提出這樣的意見，但最後拍板，蘇院長有全盤性考慮，人選確定後，國會議員就站在監督角色，就以成績來論定。

周玉蔻問到，有人跟她分析，用政次就是階段性任命，新交通部長要等新院長上任，所以意味蘇貞昌大概做到年底下會期總預算通過就會換掉？劉櫂豪沒有多說。

提到派系，劉說，他不否認黨內有不同派系，大家很理性知道在選舉時，有自我調整的功能，會用成績論斷王國材，而非是什麼派系。

至於台鐵局長為何遲遲不派？周玉蔻說，這波最受傷政治人物是蘇貞昌；劉櫂豪認為，他覺得最傷的是執政的民進黨。台鐵局長任命行政院跟交通部責無旁貸。

昨天上午，傳出王國材將接交通部長，民進黨立委陳明文隨即在立院交通委員會直言，「既然林佳龍為了太魯閣號事故負起政治責任，同部會兩位次長王國材、陳彥伯都是政務官，不是沒有責任，但王國材反而升任？這次人事任命很奇怪。」此話一出，引發不少迴響。

(中時 )