國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉因遭指涉營養午餐弊案，台灣基進黨新聞部主任張博洋發文稱他是「黨豬」、耍特權，但高雄地檢署認為，該評論關乎公益，非僅涉及個人私德，最後偵結兩人不起訴。對此，與邱于軒交好的台北市議員游淑慧開酸，表示司法新知識，學以致用，並舉例，民進黨的用人哲學，「滿朝盡是黃金豬」。

去年張博洋以「什麼是黨豬」為題，在臉書粉專「張博洋講Hak啦」發文批張簡正偉未依法揭露議員家屬身份投標，得標數量超過50間中小學，尹立也在Wecare高雄的臉書粉專上轉貼該圖文。張簡正偉不滿遭指控，對兩人提告公然侮辱和加重誹謗等罪。

檢方認為，張、尹兩人發文內容是關心學童營養午餐品質，關乎公益，非僅涉及個人私德，屬善意言論，可受言論自由保障，最後偵結兩人不起訴。

國民黨台北市議員游淑慧（見圖）為好友邱于軒發聲，酸民進黨用人哲學「滿朝盡是黃金豬」。（圖／報系資料照）

對此，張簡正偉昨日透過邱于軒臉書發文反擊；而游淑慧也為好友打抱不平，今日在臉書酸說，司法新知識，學以致用，豬豬創意詞學起來：民進黨的用人哲學？滿朝盡是黃金豬；護邁附隨側翼，到處亂拱邁香豬；網軍治國到處出征，獠牙利齒野山豬；梗圖治國貼標抹黑，迷惑人心妖魔豬。

張簡正偉聲明強調，在邱于軒還沒當議員之前，自己就是學校營養午餐調味料的供應商，能得標靠的是「我比人家便宜」，絕非特權。對於遭指涉參加標案時有幾間學校沒有揭露他太太是議員，他坦言確實公司助理在投標製作標單時可能疏漏，願意道歉和繳罰款，但對於那些可惡的人帶風向攻擊，把他和太太講得很難聽，根本是人格謀殺，也令人悲嘆，這都不再是正常的台灣價值和善良風俗。

(中時新聞網)