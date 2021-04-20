馬路上又見三寶機車騎士。臉書《爆料公社》日前有網友貼出一段車禍影片引起熱議。桃園市平鎮區有一名重機騎士，以極高速在馬路直衝，未料前方剛好有一輛準備在十字路口右轉的緩慢轎車，騎士在煞車不及下，倒地側滑直接撞進汽車後方，路人與騎士紛紛大驚，驚險畫面全遭後方車友錄下，但其中畫面中突然出現一位女子嬌嗲叫罵「活該，這傢伙，衝那麼快。」反而引起網友關注，直呼「連罵人聲音都好可愛」整個大歪樓。

機車騎士車速過快，直直撞上前方右轉汽車。（影片／臉書《爆料公社公開版》）

昨（19）日，桃園市平鎮區育達路與義興街口一段行車影片曝光，裡頭可見一台右轉轎車，明明方向燈打好打滿，車速還相當緩慢，但沒過多久，另一台同方向機車卻衝了過來，輪胎刮出一陣刺耳急剎聲，硬生生在路口處與汽車相撞，打滑畫面全被後方網友錄下，並PO至臉書《爆料公社公開版》，引發網友撻伐！

根據該網友於《爆料公社公開版》PO出的影片，鬼之切入的機車明顯車速過快，才導致車身完全失控，連原PO目睹後都忍不住跟著喊「哎喲」，身旁的女聲還接著說「活該，這傢伙，衝那麼快。」

影片一出，隨即吸引網友熱烈討論，不少人抨擊機車騎士根本馬路三寶，直言「這女的說的中肯」、「方向燈都打這麼久了，還是硬要過」、「汽車有夠衰」、「汽車打方向燈已經打很久了，也沒有突然就右轉，也是慢慢轉，就是智障騎機車的人騎那麼快想自殺」，但也有人騎士平安就好，大家要有同理心，少說一句是一句。

值得一提的是，其中還有網友「聽」錯重點，直呼影片中的女聲「好溫柔的聲音，連罵人都覺得可愛」、「女主聲音好聽，應該是可愛型的」，歪樓留言叫人哭笑不得。

(中時新聞網)