第二季DRAM及NAND Flash價格均看漲，除了上游的南亞科、華邦電等獲利看俏外，位居於下游的記憶體模組廠威剛(3260)、宇瞻(8271)、十銓(4967)也持續樂觀看本季營運，上半年業績表現續旺。

第一季DRAM價格已漲，記憶體模組廠業績表現佳。威剛受惠DRAM及NAND Flash市況佳，3月營收33.53億元，創31個月以來新高，月增19.26%，年增15.8%。第一季合併營收達90.96億元，為2013年第三季以來單季高點。

威剛表示，今年全球疫情發展仍有不確定性，讓NB需求未減，加上資料中心、智慧手機應用逐步回溫，帶動DRAM合約價在第一季起漲。看好第二季各項應用對記憶體的需求續增，DRAM供不應求態勢將更為嚴重，合約價將明顯上漲。NAND Flash也因為整體應用消耗量擴大，第二季可望出現新一波漲價效應，促使客戶備貨力道更加強勁。在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下，公司看好今年上半年業績表現，營運績效與毛利率也可成長。

宇瞻受惠需求續旺，第一季營運表現比前一季成長，營收季增17%；毛利率上升至17%，季增約4個百分點；稅後淨利為1.24億元，季增125%，每股淨利達1.23元，為上市以來第3高。

宇瞻總經理張家騉於3月法說會上表示，因應5G落地、遠距需求、雲端應用等發展趨勢，客戶端需求明顯回溫；加上需求高於供給的情況，帶動DRAM與NAND Flash行情看好。

宇瞻長期著眼高客製化、高毛利產業，在網通、伺服器等領域有高度成長；加上工控與消費、電競市場都在疫情後呈現復甦走向，並觀察到中國大陸、台灣、日本與歐洲客戶拉貨與下單力道強勁，顯示後續可期。面對第二季，總經理張家騉坦言，缺料的問題仍是一大挑戰。宇瞻努力確保料件供應無虞。

十銓第一季營收達19.13億元，年增23.69%，創下歷史新高。公司指第一季記憶體多頭行情啟動，並且對第二季以及下半年展望持續樂觀。

十銓表示，後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，消費性記憶體價格向上。

展望第二季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。

(時報資訊)