台泥(1101)收購法國Engie EPS六成股權，布局電池領域，激勵股價跳空上漲，中場過後，漲幅逾2.5%以上，亞泥(1102)漲幅也維持在1%上方，日前強勢的二線水泥股紛紛回跌，信大(1109)、嘉泥(1103)、環泥(1104)跌幅約2%左右，水泥類股指數漲幅近2%，成為盤面的人氣焦點之一。

台泥斥資歐元1.32億收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48%股權，成為該公司最大股東。據Marketsandmarkets,ASD Reports，2025年，全球充電商機將達4500億美元，誰能優先推出最佳系統整合方案，誰就有機會搶占商機，其中電動車大幅成長，充電樁及快充樁的需求也將大幅提升。台泥強調，強化儲能事業並拓展國際化腳步，將持續關注評估可能合作儲能事業標的，並擬透過併購、股權投資方式，拓展儲能事業版圖。

ENGIE EPS為座落義大利並於法國上市的儲能公司，在先進的BESS(電池儲能系統)、電動車快充裝置、智慧電網及氫能皆擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。

ENGIE EPS2021年與全世界第四大汽車公司Stellantis共組合資公司，Stellantis在全球汽車市場有9%市佔率，年產汽車770萬輛，且已於2021年三月正式宣布，歐洲區將自2025年全部轉生產電動車(約338萬輛)，若以每部汽車需要5000顆電池，預計4年後每年會需要169億顆電池，及全歐洲適用的充電樁及快充樁。

(時報資訊)