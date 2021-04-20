北市勞資爭議調解案件數量，歷年來皆為全國之冠，近4年均達5,000件，而去年為5,217件，其中2,520件調解成立，和解率為64.92％。北市勞動局長陳信瑜表示，若經勞資雙方經調解不成立，勞動局也提供與法院判決具有同樣效力的「合意仲裁」，盡速解決爭議。

勞動局統計，北市勞資爭議調解案件數量，繼2017年突破5,000件後，2018、2019年皆維持在5,000件左右；至於2020年受疫情影響，更達5,217件，再創新高，其中2,520件調解成立、855件撤案、1,842件調解不成立，和解率為64.92％。

陳信瑜表示，常見的勞資爭議包括，未如實領到工資、加班費、資遣費等，而許多人在勞資調解後，爭議仍無法解決，循司法途徑救濟又耗費時間與費用等成本，最後導致放棄自身權益。

陳信瑜說，因此，勞動局為協助民眾快速解決勞資糾紛，提供雙方當事人，可透過「合意仲裁」途徑解決，此仲裁的判斷，與法院的判決具有同樣效力，便利、經濟又迅速，可幫助當事人盡速達成定紛止爭的效果。

勞動局表示，針對當事人，基於法令、團體協約、勞動契約的規定，所產生權利義務的爭議，皆可「合意」向勞工工作地的地方主管機關提出仲裁申請，若在北市即可至臺北市政府市民服務大平臺「臺北市政府勞資爭議調解案–調解委員會」，表單下載「合意仲裁申請書」。對於勞資爭議合意交付仲裁法令諮詢，也可洽臺北市政府勞動局02-27207015、02-27207016；或是勞動部：02-85902828、02-85902830、02-85902833。

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