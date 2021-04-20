高雄市農業局歡迎民眾加入型農的培訓課程。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄型農培訓課程即日起受理報名線上報名，農業局人員呼籲，免緊張，只要動動手指就可以完成報名啦。報名日期至5月5日止。

高雄市農業局說，在資訊爆炸的時代，從農之路不能只是埋頭耕種，還需要更多交流與互動，農業不只是侷限於生產、銷售，更需要讓事業經營有聲又有色。農業局每年一度辦理「型農培訓入門班」，正是以沈浸式學習導入農業六級化產業核心思惟，給予高雄從農人士全新經營視野，絕對適合想經營出不一樣的農事業之青年。

農業局說，型農培訓班聘請業界戰將級師資領軍，傳授最真實的產業經營實務、最新穎的消費者溝通術，包含人財兩得文案術，讓每名參訓學員找到自己產品的slogan（標語），找到自己的品牌定位，是型農學長姐最津津樂道的一門課。

還有第一印象說話術的「黃金一點加微笑」，可說是江湖一點訣，上過培訓班的型農學長楊政勳表示，自己的個性是比較靦腆害羞的，就在這門課裡打通了任督二脈，他的第一個改變的是自己和女友的溝通，改變焦點讓對話更容易，成功抱得美人歸。

農業局表示，高雄型農培訓課程著重教導生財之道，讓農民知道品牌建立的重要性外，型農們彼此之間建立情誼，加強彼此間橫向連結，成為事業發展的強大助力。

(中時 )