北市內湖董姓狼醫，去年1月6日利用觸診的機會，猥褻、性侵女病患，要求女病患側躺時，以手指伸入女病患陰道，女病患第一時間質疑尾椎受傷，醫師不應觸診長達20秒，狼醫當著女病患先生、護士的面道歉並稱誤觸，法院開庭又改口稱是檢查的必要性，法官以狼醫說法前後矛盾，依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪，分別判處徒刑4月得易科罰金12萬，以及有期徒刑10月，可上訴。

女病患因摔傷到內湖某間醫院急診室求診，董男下午3點多，先利用攙扶離開輪椅時，以右手拖著女病患臀部，以手指觸摸下體，照完X光後，女病患進入診間，護士要求她側躺、面朝牆壁，並以棉被覆蓋褪去內、外褲的下半身，董姓醫師卻隔著棉被進行觸診，以手指侵入陰道，詢問女病患3次「會不會痛」，整個過程持續10秒到20秒。

女病患嚇得不知所錯，第一時間以手機錄音，質問董男「跌倒尾椎，為何要觸診陰道」，董坦承是疏失，願意當著女病患先生的面道歉，但女病患回想，當初在其他醫院診療時，醫師並未碰觸陰道，立即請先生報警。

法院傳喚其他護士到庭詢問觸診的「醫療常規」，護士指出，為了確定肛門、陰道位置，棉被蓋女病患下半身，會露出臀部，藉以確定位置，避免不小心碰觸，法官因而認為，董男執業多年的醫師，連續3次觸診，而且沒有告訴女病患，要以「手指伸入肛門做觸診」，已明顯違反醫療常規。

法院勘驗女病患以手機錄音，得知董男確有回答「我承認我有把手放到陰道，但我不是故意的」，加上護士作證指出，醫師要求護士以棉被全部覆蓋女病患臀部，法官以第一次觸診臀部裸露，第二次卻有顧及女病患的隱私，作法前後矛盾，認定是有計畫的掩蓋手指伸入陰道的犯意，並依法判決。

(中時 )