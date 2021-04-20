每年4、5月是賞桐時節，今年因為氣候暖和各地桐花提早盛開，宜蘭縣因應新冠肺炎疫情、配合中央防疫政策，今年宜蘭客家桐花祭以小眾的桐花系列活動為主軸，同時規畫桐花音樂會等系列活動，邀請民眾分流、分梯、分地來參加，活動將從4月21日起至4月30日。

宜蘭縣政府指出，今年桐花祭串聯冬山鄉中山休閒農業區、仁山植物園及阿兼城、火燒城客家生活故事廊帶，結合在地社區、學校及商家，以遍地開花的活動內容來規畫辦理「桐花音樂會」、「夜間賞桐螢」、「輕騎賞桐遊客庄」、「花布包＆桐花皂手作DIY」等活動。

縣府表示，所有活動皆採事先報名制，並落實實名登記，活動全程免費，即日起開放報名，此外，縣府也結合冬山的在地商家，推出「桐花優惠折扣」和「桐花集章抽好禮」。

活動詳請與報名，可參考「蘭陽客多讚」粉絲專頁（https：／／reurl.cc／b5nWp6）。

(中時 )