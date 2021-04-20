天氣漸漸變熱，手搖飲大戰再起，不只要好喝，更要吸睛，高顏值才能吸引消費者願意拍照打卡。飲料店競爭激烈，各家都推出特色商品比拚，就大數據分析網路聲量，最夯的「星空葡萄」，推出不久後就成功帶起話題；而星巴克為慶祝50週年推出的美人魚系列商品，討論度也相當高。

台灣人愛喝手搖飲，飲料店的密集程度相當高，走在路上想不看見都難，但要在眾多競爭對手中占有一席之地，除了好喝之外，也得有特色。大數據網站《網路溫度計》公布最新網路聲量資料，其中CoCo星空系列的「星空葡萄」，紫色葡萄冰沙搭配芝士奶蓋，呈現星空銀河的感覺，加上滿滿果粒，推出不久後就吸引不少網美拍照分享，網路聲量達618筆。另外還有「春日綠啵」的白葡萄冰沙，也是相當吸睛，4月25日前還有第二杯半價的優惠。

星巴克為了慶祝50週年，則是推出「湖水綠美人魚系列」周邊，包括雙層馬克杯、保溫瓶、提袋、紀念咖啡豆等限定商品，網路聲量也達419筆。

星巴克慶祝50週年，推出「湖水綠美人魚系列」商品。（圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書）

《網路溫度計》也調查去年一整年的「手搖飲口味」網路聲量，「鮮奶」以3萬980筆聲量奪冠；第二名為「黑糖」，有1萬5873筆的聲量，其次依序為芝芝奶蓋（1萬4101筆）、水果（1萬2407筆）、芋頭（1萬2395筆）。

此外，Dcard有網友笑說，「春日綠啵」很像卡通海綿寶寶裡的海草汁，有人建議甜度選微糖就好；另有網友推薦麻古的芝芝葡萄也很好喝，也有人提到Ｍr.Wish的葡萄芝芝。

(中時新聞網)