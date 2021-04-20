紐約洋基開季打得太難看，球迷氣得噓聲四起，甚至輸到老闆都搖頭了。總管凱許曼(Brian Cashman)轉達老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)的失望，特別是打線遠遠沒有達到他的預期。「老闆很失望，他在這方面投資了很多，同時他和我們一樣是個球迷，我們期待看到精采的洋基比賽，但我們從4月開始就沒有做到。我們必須自我改進，打臉那些看衰我們的人。」

洋基陣中有賈吉(Aaron Judge)、渥特(Luke Voit)、史坦頓(Giancarlo Stanton)等3門大砲，前兩人拿過美聯全壘打王，史坦頓曾是國聯全壘打王。內野手勒馬修(DJ LeMahieu)則是國聯、美聯都拿過打擊王。雖然渥特受傷缺陣，但洋基團隊打擊率0.210是美聯倒數第2。聯盟平均為0.233。

代表壘包推進能力的長打率、整體攻擊指數，洋基0.346／0.642都在全聯盟30支球隊墊底，遠低於聯盟平均的0.390／0.701。開季5勝10敗是洋基1997年以來最差，也是史坦布瑞納從老爸手中接掌洋基以來最糟的一次。

凱許曼說：「只是15場比賽，我願意忘記這15場比賽。除非有重大理由，我們不會輕易改變人員配置。這是要傳達一個訊息給球員，我們相信你們各位，我們將會攜手度過難關。」

好消息是洋基以王牌寇爾(Gerrit Cole)領銜，投手團隊自責分率3.60相當不錯，高居美聯第4，優於聯盟平均的4.00。總教練布恩(Aaron Boone)畢竟兩度摘下百勝戰績，凱許曼仍寄望他有能力扭轉乾坤。1997年的洋基由名人堂教頭托瑞(Joe Torre)掌兵，開季5勝10敗，最後一路殺到96勝66敗。

(中時新聞網)