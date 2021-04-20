台灣彩券20日推出2款每張售價新臺幣200元、頭獎200萬元的刮刮樂「釣魚高手」及「幸運開獎機」，2款刮刮樂新品各有4個頭獎200萬，總獎項超過287萬個，總獎金逾11億元。

台彩表示，「釣魚高手」每張售價200元，票面以奮力拋出釣桿、蓄勢待發的釣客，搭配遊戲刮區生動的魚隻和耀眼金幣，充分展現紙上海釣競技、高手過招的樂趣與刺激；「釣魚高手」共規劃10局的「比大小」玩法，等於有多達10次的中獎機會，相當適合新手嚐鮮體驗。消費者在任一局比賽中，若刮出「您的魚」的數字大於「對手的魚」的數字，即可獲得該局「獎金」刮出對應之中獎金額。「釣魚高手」頭獎200萬元共有4個，1,000元（含）以上獎項超過16萬個，總中獎率33.01％。

另一款刮刮樂「幸運開獎機」是一款益智延長型遊戲，台彩表示，玩法模擬樂透彩券以開獎機陸續開出當期幸運中獎號碼的方式，票面以彩球和樂透開獎機為設計元素，讓消費者在刮獎過程猶如體驗樂透遊戲開獎等待對中獎號、得大獎的期待感，只要「幸運號碼」刮區中的15個幸運號碼對中各局遊戲中「您的號碼」，即可依各局對中的號碼個數獲得相對應的獎金。「幸運開獎機」每張售價200元，有4個頭獎200萬元，總獎項超過153萬個，總中獎率30.03％。

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