美股四大指數周一全數收黑，台北股市今(20日)開低震盪走高，在聯發科撐盤，中鋼以及航運三雄陽明、長榮、萬海尾盤拉升下，終場集中市場加權指數以17323.87點作收，上漲60.59點，收在今日最高點，指數續創新高，成交值4396億元。

台股開盤以17231.58點、下跌31.7點開出，台積電受ADR下跌2.89%拖累，開盤以598元、下跌5元開出，失守600元整數大關，尾盤有買盤進場，守住600元，收在602元，小跌1元，聯電也開低，盤中一度力爭上游，翻至平盤之上，小漲0.1元，尾盤雖有大單，但仍收黑0.5元，收在54.1元。

聯發科則再次扮演重要撐盤角色，股價開高走高，終場收在998元，上漲35元，不僅IC設計龍頭聯發科走強，之前股價弱勢的世芯今日也收紅，上漲14元，股價回到500元價位，收在501元，另外之前受世芯拖累的金麗科今日也止跌，收在漲停板的316.5元。

近期表現亮眼的鋼鐵族群今日大多休息，不過，中鋼尾盤再度展現鋼鐵人強勢，收盤收在39元，上漲0.35元，航運三雄尾盤也聯手同步收紅，陽明收盤上漲2元，收在57元，長榮收盤上漲1元，收在69元，萬海終場則收在81.5元，上漲0.9元。

(中時新聞網)