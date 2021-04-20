鴻海(2317)強化人工智慧、半導體、新世紀通訊等3大核心技術布局，傳出有意收購記憶體廠旺宏(2337)6吋晶圓廠。鴻海董事長劉揚偉今(20)日受訪時表示，集團鎖定特殊製程半導體技術布局，旗下單位應與旺宏有所接觸，但無法確定是否有參與投標。

鴻海2019年底宣布將透過3階段數位轉型升級，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、新世紀通訊等3大核心技術。其中，針對半導體領域，先前亦參與競標馬來西亞8吋晶圓廠SilTerra(矽佳)，惟最終並未得標。

而旺宏規畫出售月產能約2萬片、生產驅動IC、電源與車用相關晶片的6吋晶圓廠，市場傳出鴻海有意收購、並已派員實際看廠。劉揚偉今日受訪時回應，以集團的3加3布局策略，6吋晶圓廠為發展方向之一，相關單位應有所接觸，但無法確定是否參與投標。

劉揚偉表示，除了6吋晶圓廠外，包括8吋晶圓廠及特殊製程半導體技術均是發展方向，主因車用領域需掌握關鍵零組件能力，特殊製程影響能量功率消耗，對電動車技術至關重要，而新一代的碳化矽(SiC)技術亦為布局範疇之一。

(時報資訊)