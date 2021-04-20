輪胎及自行車市況大好，建大(2106)今年第1季營收年增3成，其中，自行車旺到輪胎訂單已經排到2022年。目前一個月營收超過30億元，建大積極擴增產能，法人估計，今年營收可望朝20％年成長邁進。

建大3月營收跳升到32.87億元，年增30.4％，帶動第1季營收85.62億元，年增達30.9％。雖然3月有部分2月訂單遞延，但目前市況的確不錯，法人估計，接下來每月維持30億元有望是今年常態。

建大越南廠表現強勁，轎車胎今年底設備產能可以到25000條/日，目前日產能9000~10000條，今年底目標拉升到日產能15000條至20000條。越南廠是建大金雞母，單月獲利可達1.2億元到1.3億元，今年營收貢獻目標80億元。

印尼廠逐步擴增產能，目前自行車胎日產能15000條，預計倍增到35000條以上；摩托車胎3500條至4000條，日產能目標要突破5000條，印尼廠也開始邁入獲利階段。

受惠於全球車市復甦，新車銷售回溫，疫情也讓機車及自行車銷售暢旺，輪胎需求持續暢旺，而原料端包括天然橡膠自去年下半年上漲，以及BD價格上揚推動合成膠價格走高，原物料價格走揚，輪胎廠也陸續調漲產品售價，建大也將於5月1日再次漲價，以轉嫁成本。法人認為，漲價預期心理延續，帶動輪胎廠2021年營運延續復甦。

(時報資訊)