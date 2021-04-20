蔡英文總統今接受貝里斯新任駐台特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書；總統致詞時表示，盼兩國持續深化合作關係，共同迎向新發展、新成果。

總統致詞時指出，她要代表中華民國台灣政府和人民，對碧坎蒂大使來台履新，表達最誠摯的歡迎。過去幾個月來，貝里斯的新政府在布里仙紐（John Briceño）總理的帶領下，跟台灣持續深化合作關係。這次任命碧坎蒂大使來台駐節，更顯示貝里斯政府對兩國邦誼的重視。

總統提到，碧坎蒂大使具備豐富的學經歷，也擔任過貝里斯市的市議員，非常了解人民的心聲。我駐貝里斯大使館就設在貝里斯市，碧坎蒂大使也參加過駐館活動。她相信未來透過碧坎蒂大使對民意的了解、對於兩國交流的認識，可以為雙邊關係搭建起更堅實的橋梁。

總統指出，特別是碧坎蒂大使從事教職多年，也積極投入女性賦權等重要議題。這些經驗都有助於兩國在教育及性別平權等領域上，有更多的合作交流。

總統說，今年10月兩國建交將滿32週年，這些年來，台灣和貝里斯的互動非常密切，她也訪問過貝里斯，實地了解兩國合作的情形。當地的美麗風情及人民對台灣的支持和熱情，都讓她印象深刻。

總統表示，去年兩國除了共同面對疫情挑戰，也持續深化各領域的合作，包括完成簽署「經濟合作協定」、「航空服務協定」及「刑事司法互助條約」。今天一起歡迎貝里斯新大使，也期待兩國關係共同迎向新發展、新成果。總統也再次恭賀碧坎蒂大使榮任新職，並祝福碧坎蒂大使工作順利圓滿。

(中時 )