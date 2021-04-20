臉書粉專「高雄點」近日公布10年來高雄最有感建設，由YouBike 2.0奪下冠軍。其實，該系統為韓國瑜時任市長時的政績，去年6月啟用後，預估到今年6月，可望突破千萬使用人次紀錄。前新聞局長鄭照新不禁感慨「時間是最好的公道伯」。

鄭照新指出，Youbike2.0在當時，高雄是六都第一個全面升級的城市，比台北的局部試用還要早，還要果斷，如今是高雄十年內最有感政績。

臉書粉專「高雄點」近日公布10年來高雄最有感建設，由YouBike 2.0奪下冠軍。（翻攝高雄點／柯宗緯高雄傳真）

鄭照新直言，邁市府不敢提的是，這所謂的政績，是一個在高雄服務不到兩年的團隊努力達成決定的，「是的，那三個字，就是韓國瑜」。

然而，當時韓市府要全面汰換有11年歷史、全台首座公共腳踏車系統高雄C-Bike，還遭到前高市行政暨國際處長陳瓊華諷刺，「這應該是韓國瑜上任以來最開心的事？拆掉陳菊年代留下來的建設」。

鄭照新狠酸，在當時抹黑虛假的資源戰中，民進黨愛將陳瓊華等人，為了資源利益，唱衰市政，製造一個虛假的「電子韓國瑜」負面印象，「過去的市府團隊，兩年贏十年」。

鄭照新直說，今天的邁團隊說要兩年拚四年，「但看看除了空汙、慶記、工安，兩年像四年一樣」，還有什麼可以兩年拚四年？不禁感嘆「時間是最好的公道伯」。

(中時 )