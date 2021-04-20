全世界唯一的國際海牛文化節，今年即將邁入第3年，彰化縣長王惠美20日在芳苑普天宮舉行擲筊祈福儀式，請示媽祖擇定今年舉辦日期，並祈求活動圓滿順利，選定4個日期讓媽祖選，最後由10月2日三個聖筊擇定。

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，早期彰化芳苑(番挖)曾經繁華一時，芳苑沿海地區的牛車採蚵，就是從日治時期迄今仍使用的漁法，漁民訓練牛隻成為合格的「海牛」，到潮間到進行蚵田養殖、採收作業，目前芳苑海牛僅剩下8隻，瀕臨滅失，因此彰化縣政府積極舉辦海牛文化節，希望能保存這項傳統漁法。

全世界唯一的國際海牛文化節，今年即將邁入第3年，彰化縣長王惠美20日在芳苑普天宮舉行擲筊祈福儀式，請示媽祖擇定今年舉辦日期。(吳建輝攝)

王惠美表示，感謝媽祖賜筊擇定10日2日舉辦海牛文化節，隔週還有10月9日到11日一連3天的媽祖祈福文化節，等於10月整個芳苑都會相當熱鬧，也歡迎所有鄉親一起到芳苑體驗全世界特有的無形文化資產，觀賞海牛遊走潮間的不同的體驗。

縣府指出，隨著時代的變遷，機械採蚵車日漸取代傳統牛車，讓潮間帶牛車採蚵瀕臨減失，因此縣府為了保留傳統牛車採蚵的文化，2016年將「芳苑潮間帶牛車採蚵」登錄為無形文化資產，搭配芳苑獨一無二的潮間帶景觀，將芳苑濱海地區發展成具富含獨特文化的觀光地區。

近年縣府積極打造建置超過1公里的紅樹林步道，還有觀夕平台、賞鳥亭等，結合牛車採蚵文化，讓民眾深度認識紅樹林與濱海生態文化。(本報資料照片)

彰化芳苑濕地是全台最大，潮間帶寬度達到６公里，是保育鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等重要棲地，位於二林溪出海口的紅樹林，主要為海茄苳及水筆仔，也是鷺科重要繁殖棲地，近年縣府積極打造建置超過1公里的紅樹林步道，還有觀夕平台、賞鳥亭等，結合牛車採蚵文化，讓民眾深度認識紅樹林與濱海生態文化。

(中時 )