大陸20日公布新增10例新冠肺炎確診病例，其中1例為本土病例，來自雲南瑞麗市，其餘均為境外輸入病例。大陸目前累計90,520例確診、4,636人死亡。

雲南省衞健委通報，瑞麗市確診患者是一名51歲緬甸籍男子，在瑞麗市重點人群核酸檢測中發現確診。目前，雲南仍有76例確診病例、14例無症狀感染者，患者正接受隔離治療。

至於9例境外輸入個案，分別為上海3例、福建2例、浙江1例、湖北1例、四川1例、陝西1例。大陸同時新增9例無症狀感染者，均為境外輸入病例。

(中時 )