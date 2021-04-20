新型冠狀病毒疫情爆發逾一年，目前全球感染情況甚至比先前的高峰還嚴重，當中一大原因是印度疫情失控暴增。外媒分析，自滿鬆懈與應對失策，導致印度疫情危機嚴重惡化。

世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）昨天表示，疫情在所有年齡層的傳播速度均已增加，上週全世界通報520萬起新增病例，為疫情爆發以來的單週新高。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）16日說：「新增確診與病故仍以令人憂心的速率增加。」華盛頓郵報直言，全球疫情升溫一大主因是印度兇猛的第2波疫情，目前全球的新增病例約1/3是印度。

華郵指出，印度這波復燃之激烈「不是一道浪，而是一堵牆」，疫情幾呈垂直激增，許多都是全家確診，壓垮醫院的醫療量能。

密西根大學生物統計專家穆克吉（Bhramar Mukherjee）表示，印度現在每天新增25萬多例，且若情況未見改善，可能一個月內就會惡化為單日新增50萬例。

首都新德里昨天宣布封城6天，但在印度其他地方，宗教集會與選舉造勢卻照常舉行。

法新社報導，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）說：「新德里的衛生體系已達臨界點，疫情非常嚴峻。如果現在不封城，就會看到更大災難。」但數以萬計的移工為躲封城而流動，讓外界憂心恐把疫情擴散至鄉下。

印度昨天記錄到單日新增27萬3810例確診的新高，更是連續第5天單日新增破20萬例。印度目前確診數超過1500萬高居全球第2，僅次於美國的3100萬例。

「紐約時報」指出，去年第一波疫情時印度實施的全國性封城，堪稱舉世最嚴格之一，雖然損害經濟且不免有瑕疵，封城與其他防疫作法看似奏效，讓感染率下降且維持很低的死亡率，使得官員與大眾放鬆警戒。專家憂心忡忡地警告，印度政府後來漫無章法的作為恐在疫情復燃時造成危機，如今應驗。

專家們指出，自滿鬆懈與政府失策，助長印度從原本看似為成功防疫故事，淪落為全球疫情最嚴重地區之一；流行病學家警告，印度擋不住疫情勢將衝擊全球。

但印度的政治人物仍對前次全國封城心有餘悸，大多避免再次祭出重大限制措施，甚至還舉行大型選舉造勢，向大眾釋出混淆的信號，印度的全國接種太慢還遭遇反彈更是雪上加霜。

第一波疫情時感染快速，讓部分人以為最壞的情況已過，印度人口相對年輕，感染後不易出現症狀甚至死亡，在評估疫情復燃的嚴重性時易導致誤判。流行病學家與其他專家表示，印度現在需要做的，是協同一致與貫徹遏止感染率惡化，爭取時間更快、更全面生產疫苗與接種。

印度公衛基金會主席瑞迪（K Sreenath Reddy）說：「這攸關大眾的行為、政府的行為。若我們什麼都只做6週、4週，然後就宣布勝利並再次敞開大門，就會有麻煩。」（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1100420

(中央社)