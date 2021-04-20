中南部水情危急，但高雄鳳山1群青少年日前卻在自助洗車場大玩高壓水槍，還胡亂噴灑白色泡沫，現場儼然他們的水樂園，事後還留下地板整片白色泡沫、設備隨地丟置就離去，讓業者大怒將影像公開；業者強調高壓水槍具危險性，民眾屢次說會注意安全，如今卻發生此事，外界事後又會怪罪洗車場，讓業者無奈且氣憤。

1名自助洗車業者在臉書「鳳山人在地大小事」上發文表示，日前1群青少年到該洗車場洗車，但該群人卻將白色泡沫朝1名男子潑灑，讓對方全身上下全沾滿泡沫，之後他們開始拿高壓水槍朝彼此噴，整片水花全被監視器錄下，事後地面上殘留整片白色泡沫散落各處，店家提供的水桶也東倒西歪到處放；青少年們似乎玩得不亦樂乎，不少人還脫掉上衣，囂張程度讓店家氣炸。

高雄鳳山1群青少年日前卻在自助洗車場大玩高壓水槍，還胡亂噴灑白色泡沫，現場儼然他們的水樂園，事後還留下地板整片白色泡沫、設備隨地丟置就離去。（圖／翻攝自臉書「鳳山人在地大小事」）

高雄鳳山1群青少年日前卻在自助洗車場大玩高壓水槍，還胡亂噴灑白色泡沫，現場儼然他們的水樂園，事後還留下地板整片白色泡沫、設備隨地丟置就離去。（圖／翻攝自臉書「鳳山人在地大小事」）

該自助洗車業者在貼文怒批，「現場被弄的亂七八糟，你們拍拍屁股走了，設備損壞我們可以跟你們索賠嗎」，業者說原本以為是霸凌事件，後來才知僅是惡作劇，近年來自助洗車頻傳意外，民眾都說會注意高壓水槍距離、會注意一切安全，如今發生此事讓業者相當無奈，直說「如果真的發生什麼事，我們店家該如何保護自己？」

許多網友都痛批該群青少年的行為太過分，留言說「一群猴子，報警處理比較快」、「店家直接罰款、查車牌」、「對人噴，真的很危險」、「現在小孩真的玩到沒東西玩了嗎？一定要玩這麼危險的東西？」「都沒水了，還在浪費水」。

(中時新聞網)