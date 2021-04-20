鴻海(2317)與美國威斯康辛州宣布達成投資新協議，對於外媒指稱享有的稅賦減免優惠大減，鴻海董事長劉揚偉對此回應，新協議會有新補助優惠內容，優惠不是縮減，而是依產業布局及投資規模而調整，就補貼比例而言，不會與先前差太多。

至於威州廠的布局方向，劉揚偉表示仍持續尋找適合在當地發展的產業，電動車亦包括在內。由於鴻海已與客戶在墨西哥合作生產汽車相關零組件，預計6月底決定電動車產線會建置在威州或墨西哥，亦有可能兩地都建置。

鴻海2017年與時任威州州長華克（Scott Walker）敲定投資計畫，當時規畫於當地投資興建價值達百億美元的10.5代大型製造廠、最多將聘僱1.3萬人，並因此獲得近40億美元的稅務減免優惠，惟投資計畫及規模隨後不斷變更，迄今未達當初目標。

美國威州政府美國時間19日宣布，州長艾佛斯（Tony Evers）已與鴻海達成投資新協議，威州經濟發展公司（WEDC）今日將審查批准。消息人士透露，新協議使鴻海威州廠未來稅賦減免縮水數十億美元，但仍將享有價值逾1000萬美元的潛在稅賦優惠。

劉揚偉今日出席科睿唯安2021全球百大創新機構頒獎典禮，會後受訪時表示，新協議會有新補助優惠內容，依產業布局及投資規模而調整，因此優惠不是縮減，就補貼比例而言，不會與先前差太多。

據了解，鴻海最初簽訂的投資協議，為基於投資興建價值達百億美元的10.5代大型面板廠、最多雇用當地1.3萬名員工等條件，最高可享20億美元補助，但鴻海迄今尚未拿到任何補助。因此，新合約將不綁定特定產品及產業，補助規模改依投資項目調整。

(時報資訊)