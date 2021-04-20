一年一度的世界地球日即將在4月22日邁入51週年，今年以「修復我們的地球」(Restore Our Earth) 為主題，永續投資已蔚為風潮，在新冠疫情發生後尤是。根據晨星統計，2020年第4季全球永續型基金淨流入1523億美元，年增率達88%；去年全球ESG（環境、社會、企業治理）永續型基金總規模達到1.65兆美元，創下歷史新高，年增在6成以上。種種成長趨勢，不難看出永續型產品備受市場關注。

據統計，近一年環球永續型基金的年化報酬率達55.15%，施羅德投資旗下旗艦型永續概念基金「施羅德(環)環球永續增長基金」更優於市場均值，達60.14%，該基金規模約15億美元，成立於2010年。該檔基金除了率先排除對ESG有爭議的產業如成人娛樂、石化燃料、菸草、博弈等，重要的是聚焦永續環境、創新未來、健康生活等三大永續主題，重視企業與六大利益關係人的影響；此外，亦採用集團內永續投資團隊研發出的獨家投資工具－SustainEx作為科學化分析，預警企業的潛在風險。

投資永續基金是修復地球的一個方式，投資「零碳排」主題基金則是另外一項。減碳、低碳甚至零碳排已是各國積極發展永續的重點，根據世界銀行統計，目前全球已有61個國家地區開始實施碳稅或碳交易制度，覆蓋排放120億噸二氧化碳含量，佔全球溫室氣體排放總量的22％。

而「施羅德(環)環球氣候變化策略」基金就是投資人可參與零碳排主題的基金，成立於2007年，近一年的報酬率約88%，也優於同業均值55%。該檔基金目前資產規模達40億美元，為國內核備最大的環球氣候基金。強調的五大氣候變化投資主題，與低碳排、零碳排息息相關。「潔淨能源」關注發展風力發電、太陽能、氫能源的企業；「能源效率」是在電力管理尋找成長潛力強勁的企業如能源儲存、充電設施、智慧電網；「環境資源」投資尊重環境與保護資源的永續發展企業，如農業、林業和水資源；「低碳排領導者」聚焦運用科技減緩氣候變化和降低碳排放的企業；「永續運輸」則投入電動車時代下受惠的電動車、氫能車與電池產業。

(時報資訊)