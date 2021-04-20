為因應中共軍機西南空域侵擾，以及掌握西南空域偵蒐，軍方已建案將採購「新型預警雷達系統」，部署在屏東山區。這是國軍第二座長程預警雷達，第一座在新竹樂山，偵蒐範圍超過3000公里。

根據國防部3月分提出的，國防部109年度施政績效報告，第5頁內容，依據五年建軍計畫，完成新型預警雷達系統等67項新增建案。清楚說明國軍將採購第二座長程預警雷達。

據了解，軍方採購長程預警雷達，將於明年起編列預算，今年9月將預算書送達立院審查。

蔡英文總統曾於去年10月視導位於新竹樂山的長程預警雷達站，並在公的視導影片中，讓多名美方技術人員現身，這是政府首度公開美方人員進駐樂山站。由於總統府公布軍事視導影片有嚴謹審核流程，避免機密外洩，代表蔡政府有意釋出台美軍事合作緊密關係，共同分享最機敏的預警情報。

國防部表示，國軍各項武器裝備籌建，都是依敵情威脅以及實際需求，審慎評估後辦理。對於媒體臆測內容，國防部沒有評論。

(中時 )