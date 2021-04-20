香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基來台開店，鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟卻對林男潑漆，台灣高等法院改重判的理由是，林是國際上有相當知名度且只是一經營書店之文化人，3人無怨無仇，竟以暴力手段犯案，應予非難、不宜輕縱。

判決指出，鄭啓龍是曾士晟、曾士峰兄弟的共同友人，兄弟二人都稱鄭啓龍為叔叔，但鄭男不滿原先在香港創辦並經營「銅鑼灣書店」的林榮基，關於香港民主人權之理念及訴求，竟計畫對林榮基身體直接潑灑紅色油漆。

鄭啟龍先在高雄地區，出資指示曾士峰購買作案用之紅漆及手套、口罩、紙杯等物後，去年4月20日下午搭乘高鐵從高雄北上，21日上午8點半，鄭見到林榮基下樓外出後，即以手機通知亦在附近之曾士晟、曾士峰，令二人尾隨林榮基。

曾士晟、曾士峰即一路尾隨林榮基至臺北市中山北路1段的咖啡店，由曾士峰拿出隨身攜帶之瓶裝紅漆倒入紙杯後，衝向林榮基朝其身體猛力潑灑紅漆，曾士晟則在一旁把風並持手機拍攝林榮基遭潑漆之全部過程；台北地院依傷害罪輕判3月到4月徒刑，可易科罰金。

檢不服提上訴，高院認為林榮基在國際上有相當知名度，鄭啟龍等人竟以暴力手段犯本案，並經媒體大篇幅報導，更有起而效尤者，對台灣社會善良風氣及自由民主精神，造成相當不良影響，應予非難，不宜輕縱。

高院考量被告3人參與本案之分工及情節輕重、教育程度、家庭及經濟狀況，將鄭啟龍判處有期徒刑8月、曾士峰量處有期徒刑7月、曾士晟量處有期徒刑6月，曾士晟部分可易科罰金。可上訴。

(中時 )