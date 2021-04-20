林佳龍卸任交通部歡送 新交長王國材道別喊：他是大暖男！

4月2日台鐵太魯閣號重大事故，交通部長林佳龍為此辭職下台，昨(19)日是林佳龍任內最後一日，交通部為他舉辦的歡送會。新任交通部長王國材致致詞表示，一開始很擔心林佳龍難搞，後來才發現林佳龍是大暖男；歡送會場面溫馨讓網友傻眼，直呼林佳龍交通部長任內重大工安意外頻傳，又是斷橋又是出軌，死了這麼多人，「下台很光榮嗎？」

林佳龍因為太魯閣號意外辭職下台，昨日交通部為其舉辦「歡送會」，接任下任部長的王國材還在台上大讚林佳龍是「大暖男」，而林佳龍也笑著向與會者致意。

卸任的部長林佳龍在政務次長王國材陪同下進場。（趙雙傑攝）

這畫面讓網友們看傻了眼，直呼離譜，有人就列出歷任交通部長任職期間所發生的意外，沒有一位像林佳龍一樣，又是斷橋、又是出軌，工安意外死亡人數超過50人；交出這麼誇張的一張成績單，林佳龍竟然還可以風光舉辦歡送會，還被繼任的交通部長高呼大暖男，馬屁拍得有夠響！

該網友怒轟，林佳龍可別忘了自己是因為甚麼事情下台的，兩天前才剛參加完公祭、今天就給他忘記？「還是你覺得這種下台方式很光榮，值得紀念？」

該文章引發網友討論，紛回應表示「林佳龍應該是歷任部長出最大包的」、「民進黨沒救了」、「現在只是暫時下台，相信之後黨會有更好的安排」、「喪事喜辦，民進黨真的很有創意」。

(中時新聞網)