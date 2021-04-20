基隆市有2名國中生小王、小乙為同班同學，去年6月爆出小乙因不滿便當不夠，與小王發生口角，小乙心聲不滿，趁小王離開教室時，朝小王便當吐口水，小王在不知情狀況下，將便當吃下肚，經同學告知事情才爆出，小王家長得知憤而提告，基隆地院近日審結，判小乙及其家長需賠償4萬元。

判決指出，小王長期受小乙霸凌，導致患有情緒焦慮做惡夢等症狀，未料，去年6月4日小乙變本加厲，因不滿便當不足，在同學面前公然辱罵小王「弱智、智障、以後在路邊撿垃圾」及三字經等語，並要求他下樓拿便當，小王先是表明不要，小乙則恐嚇，「你再繼續看，我們就直接打你」等語。

小王聽聞心生畏懼立即下樓，而小乙趁小王離開教室時，朝小王便當中吐口水，導致小王在不知情下將便當吃下肚，同學口耳相傳事情才爆發，小王得知後，回家告訴家長，家人不忍自己小孩遭欺負，告上法院，要求小乙及父母連帶賠償孩子20萬元。

小乙父母宣稱，雙方只是互嗆，老師有處罰，也有像小王道歉，並非無故辱罵，並還原當時情況說，自己孩子當時問小王為什麼不去拿便當，小王則回應，「你沒手沒腳、殘障」等語，才會吐口水，並聲稱是轉身往小王方向吐口水，但沒有吐在便當上。

法官審理後認為，小乙空言否認，並非可取，經其他在場同學證實，小乙確實有在小王的便當內吐口水，並辱罵、恐嚇，認定小乙及其雙親需賠償4萬元。

(中時 )