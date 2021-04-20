印度第二波武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情惡化，截至昨晚，需要治療的活躍病例從100萬例增加到200萬例，只花10天；為控制疫情，印度政府宣布，5月起將開放所有成年人接種疫苗。

印度新聞局表示，這是總理莫迪（Narendra Modi）昨晚在開會後，做出開放所有成年人（年滿18歲）從5月起接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的決定，讓印度成為首批開放所有成人接種疫苗的國家之一。

印度新型冠狀病毒活躍病例至昨晚超過200萬例，僅次於美國，是全球活躍病例第二高的國家。

由於新型冠狀病毒活躍病例具有傳染力且多數需要醫療資源治療，這讓印度各地已短缺的病床、氧氣設備和藥物等醫療資源更加吃緊。

根據統計，印度到昨晚已連續3天單日新增病例破25萬例，且單日死亡人數也在昨晚破紀錄達到1757人。

新德里新型冠狀病毒新增病例迅速成長，過去兩週的新增病例成長近600%，醫療資源吃緊，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）昨天宣布，從昨晚10時到26日凌晨5時，實施封城措施。

不過，和新德里去年比印度全國早一天實施的封城措施相較，這次限制較寬，允許醫生與醫護人員、基本服務的工人（外地移工等）、官員、新聞工作者、銀行與保險人員、法官、外交官及需要緊急醫療和陪同家屬等，可在出示證明文件下不受限制外出與移動。

新德里市政府還規定，出示COVID-19病毒檢測呈現陰性或已接種疫苗等證明文件的人，持有機票和車票可允許出入機場、火車站和客運站。

食品、雜貨、水果行等生活必需品，還有藥局、醫療設施、報紙發行單位、銀行與保險，及電信、網路、資訊科技（IT）支援、電力、供水、冷藏、倉儲、私人保安等服務，及民生基本製造廠，新德里市府也都允許營業和雇用人員前去上班。

印度已有57%人口處於更嚴格的宵禁和限制措施之中，而卡納塔卡省（Karnataka）政府更因新增病例迅速增加，準備把首府班加羅爾宵禁延長2小時，且關閉酒吧、電影院、酒館和體育館。

考量新型冠狀病毒疫情惡化且擴大疫苗接種覆蓋率，印度中央政府昨天宣布，從5月起，將開放所有成年人登記前往疫苗中心接種疫苗。但醫護人員、第一線人員和45歲以上民眾可優先接種。

根據印度衛生與家庭福利部的統計，印度截至昨天，在全國3600個疫苗中心已接種超過1億2690萬劑疫苗。（編輯：郭中翰）1100420

(中央社)