台積電(2330)上周法說會宣布今(2021年)年資本支出由先前預估的250-280億美元上修至300億美元，較去年大幅增加超過7成；且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。漢唐後續接單動能之一即是台積電赴美國設廠。漢唐已於美國設立子公司，台積公司預計下半年開始動工，漢唐則預計今年底前進駐，美國廠訂單可望於明年開始認列營收，法人推估，美國廠訂單金額達數百億元，將成為漢唐長線營運動能。

漢唐今年第1季營收57.94億元，季減17.56%、年減15.37%，主要因美光台中廠案認列告一段落，新舊案件認列空窗期，法人預期，第2季開始營收動能將逐步回溫。

台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。

台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利，其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)；應材供應鏈的京鼎(3413)等。

家登先前斥資9.11億元購置土地，預計用於擴增產能、興建廠辦。家登繼先前在台南樹谷廠擴產完畢後，位於新台北市土城新廠預計於下周舉行動土典禮。

此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩；台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單，助益後續業績成長動能。

(時報資訊)