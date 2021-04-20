全球經濟活動復甦致使產業面臨零組件缺料壓力，鴻海(2317)董事長劉揚偉今（20）日受訪時坦言，缺料狀況已變成普遍現象，目前預期將延續至明年第二季，產業目前真正擔心的是重複下單（Over booking）狀況，須進一步觀察市場實際需求是否真的回溫。

劉揚偉先前法說時，對今年資通訊（ICT）產業維持審慎樂觀看法，新冠肺炎疫情及零組件缺料為維持「審慎」的主要干擾變數，就長期正規訂單出貨方面，預期整體影響可控制在10％以下，缺料狀況可能得到明年才紓緩。

劉揚偉今日出席科睿唯安2021全球百大創新機構頒獎典禮，會後受訪時坦言，產業缺料狀況在第二季變得更普遍，由於產業擔憂原料供給、下單期間明顯拉長，使部分長製程原料交期已遞延達52周。目前預期，缺料問題要到明年第二季才會紓解。

劉揚偉表示，先前預期缺料對鴻海正規訂單的影響約10％，但如今已湧現更多急單，只是這些急單是否真的為市場需求，而是產業憂慮交期問題而重複下單，目前還不得而知，認為真正應關切的是市場需求實際狀況，要過了瘋狂搶購期後才會明朗。

(時報資訊)