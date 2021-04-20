新竹地方法院法官兼庭長吳振富，不只要求助理幫他尋找女兒家教及訂餐廳外，還要女助理以刮痧板及手指為其刮痧與按摩，他擔任律師轉任法官的導師，還恐嚇學員「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」，懲戒法院認定他嚴重損及司法形象，判決降為司法事務官。

吳振富從2017年8月25日至2019年6月27日間，配有3位法官助理，但他經常要求助理為其處理與業務無關且逾越聘用契約之個人事務，新竹地院開始調查後，他分別撥打長達32分鐘、91分鐘之電話給助理，欲以其身分與職務上權力，要助理稱是刮痧而非按摩。

吳男要求助理說，是她自己出於善意主動刮痧，他甚至打算召集在場之人開會「定調」，且打探法院對他的調查情形，擬統一說詞以規避責任，並暸解調查進度與不利事證。

此外，吳振富2017年到2018年擔任學習司法官及律師轉任法官學員之兼任導師，卻動輒以「不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等言詞恫嚇及威脅學員，使學員心生壓力，甚至打算放棄實習；他其得知女學員懷孕後，竟告以會請產假，分發不要填新竹地院。

懲戒法院職務法庭認定，吳男要求女助理刮痧與按摩，讓對方感到莫大的屈辱、難堪、痛苦、不受尊重，他任導師卻用言語嘲諷、恫嚇，貶抑人格尊嚴，並以實習成績無法通過相威脅，致其學員受到驚嚇，甚至哭泣申訴，精神上備受壓力。

合議庭認定，吳振富的行為已超過社會一般通念所能容許之程度，不符比例原則，有損其等之人格尊嚴甚明，復未尊重性別平權，對女學員有懷孕歧視，嚴重損及司法形象及人民對於司法之信賴，判決免除法官職務，轉任桃園地院司法事務官。可上訴。

(中時 )