台北市電動車數量日益上升，今年數量更為去年2倍、達4233輛，交通局停車管理處也逐步增加自營公有車場的電動充電車格，至今已有368格。停管處長李昆振表示，預計6月開始實施電動車停車費的差別費率，首波將有10家停車場跟進，充電車輛每小時將加收10元，若停車不充電則再加10元，若以汽車每小時40元計算，電動車格每小時最高收60元。

台北市長柯文哲年初也說，北市公有停車場為服務電動車，近年也陸續建置電動車位，截至去年為止，僅完成設置345格，數量上仍不足市民使用，必須加緊趕工，但他也要求電動車停車收費應採差別費率，才能提升格位周轉率，否則車主都外出充電，就不會留在家充了。

市府交通局今早赴議會交通委員會工作報告，議員王鴻薇也對此質詢今，指電動車現已達4000多輛，未來也會快速成長，柯文哲年初曾說實施差別費率，讓車格周轉率提升，且電動車格位嚴重不足，也會被占用，因此詢問這項政策何時上路。

李昆振指出，首先電動車格將設置智慧地鎖，能自動辨識該車是否為電動車，一般油車將無法停放，市府正在調整、修改自營公有停車場的充電裝置，預計6月就能在10個公有車場實施差別費率，其餘39個則會在年底全面實施。

李昆振解釋，差別費率的算法為，除原有停車費外，充電車輛1小時須多收10元，若停車沒充電就要再加收10元，目前公有車場的汽車費率為計時，1小時約為30元至40元，若以最高金額40元來算，停車加充電須付50元，停車沒充電則為60元。

至於在外充電是否比較貴？李則說，一般來說，在家充電1小時可充7度，1度為3塊，等於1小時要花21元，但外出充電1小時最少要付40元，費用差別相近1倍，期差別費率政策能提高周轉率，不讓部分民眾佔用車格。

(中時 )