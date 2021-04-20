新冠肺炎疫情尚未結束，因應行政院紓困振興特別條例在6月期滿，行政院近似拍板延長至年底，並近日已發函立法院要求同意。國民黨團今在程序委員會提案要求政院1個月內對已執行預算提出報告，即便該提案獲得民眾黨團及時代力量黨團支持，仍不敵民進黨團以人數優勢否決。

國民黨團今在程序委員會要求周五院會增列決議文指出，該筆已通過預算3月底仍有1337.92億元未使用，政院要求延長使用期限至年底前，行政院長蘇貞昌應先在1個月內向立院提出專案報告，並備質詢。

不過民進黨團提出異議，隨即進行舉手表決，國民黨團雖獲得民眾黨團與時代力量黨團支持，以至於支持與反對票同為9票，最終該委員會召委、民進黨立委管碧玲認為，國民黨提案內容在委員會就可以強力監督，因而投下反對票，否決國民黨團提案。

管碧玲說，看了國民黨團與民進黨團討論事項增列提案，應以民生優先，民進黨團所提對勞工職業災害保護法草案應優先處理，以符合人民期待。

(中時 )