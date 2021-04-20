臉書粉專「高雄點」日前公布一份2011-2021年十年間高雄人最有感的建設評比，其中第一名為韓國瑜市府時留下來的「YouBike 2.0 」。高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒酸道，民進黨在高雄執政數十年的績效，比不上國民黨執政一年多有感！

呂謦煒分享稱，每次他在騎高雄的YouBike時，總是感到十分的親切。因為車子上還留有過去韓市府時代留下的「LOVE高」愛高雄標章。高雄改朝換代後，市府從上到下都洗掉了這個標章曾經存在的印記，但是唯獨Youbike每台車上都還是有，怎麼樣也磨滅不掉。畢竟，這就是韓國瑜市府時代，為高雄引進的便利系統。

呂謦煒指出，過去， C-Bike 雖然有全台灣第一個公共自行車的美譽，但是系統非常難用，要租借的人得排隊擠中間的柱子操作，更時常有系統故障或錯誤問題，不僅車子本身越來越不好騎，設站也受限於各種條件而始終數量偏少，使得高雄公共自行車使用率始終不高。然而，高雄轉換為YouBike2.0系統後，設站速度又快又廣，到現在高雄原市區大街小巷都能輕易看到YouBike 2.0身影，原縣區也已陸續開闢設站，許多民代也都接到希望YouBike 2.0的設站申請，高雄公共自行車的使用率三級跳。這不能不說是當初引進者的遠見與智慧。

呂謦煒抨擊，讓我們回頭看看，當時民進黨或親綠團體，對當時高雄市韓國瑜市府將公共自行車C-Bike更換為YouBike時的嘴臉嗎？菊系的前高雄市政府行政暨國際處長陳瓊華曾說，「這應該是韓國瑜上任以來最開心的事～拆掉陳菊年代留下來的建設」、「你們這一府到底在搞什麼？真的當高雄人是塑膠的！」Wecare高雄當時說，「韓國瑜及其團隊就是要殲滅高雄所有的驕傲」，但結果是，現在高雄人認為這十年來高雄最有感的建設就是「YouBike 2.0」。這正是韓國瑜市府留下的政績。

呂謦煒大酸，民進黨在高雄執政數十年的績效，比不上國民黨執政一年多有感。這大概是民進黨不願面對的事實！

(中時 )