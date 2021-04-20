包廂裡明明有廁所，屁孩卻在電視旁的地板上尿尿。（圖／翻攝自Dcard)

有網友在社交平台分享2則限時動態，內容可見，一名身穿花襯衫的金毛屁孩，在KTV裡面做出脫序行為，拿泡麵潑電視，還拉開褲襠對著地板尿尿，影片被分享到網路後，引發網友怒罵：「又是一群猴子！」、「這社會上怎有做這種事還覺得很屌的人。」

一名網友在「Dcard」分享2段IG限時動態，第1段是金毛屁孩對著電視旁的地板尿尿，第2段更誇張，對著鏡頭大喊：「錄我、錄我」之後，就拿著手上吃過的泡麵，往電視機潑，導致電視機沾了湯汁與泡麵殘渣，整個包廂被搞得髒亂無比，讓人氣憤的是，金毛屁孩竟然還哈哈大笑，一點羞恥心也沒有。

對於金毛屁孩的脫序行為，原PO不解搖頭大嘆說：「家樂福尿尿事件後，又是一群猴子出來擾亂這個社會，這個社會怎有做了這種事還以為很屌的人？」，影片曝光後立即引發網友痛批：「猴子酒喝多醉了」、「搞不懂哪裡好玩了」、「8+9越來越多了」、「要鬧不會回家鬧」。

有網友日前才在Dcard發文表示，又有屁孩在家樂福鬧事，一段影片顯示，一名少年騎著與他體型明顯不合的幼兒腳踏車進行衝刺，結果因為沒有煞車、差點撞倒業者陳設。

另一段影片，一名少年將奶粉罐擺成罐頭塔的形狀，還炫耀：「相信奶粉因為我而大賣，鈴鼓塔」，之後少年疑似玩累、直接全身躺在米袋上看似肆意的翹腳，還說：「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心」。消息曝光後引發網友撻伐。

(中時新聞網)