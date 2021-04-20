「多樣泰－泰國文化特展」展出多件平常難得看到的珍貴藏品。（十三行博物館提供）

不同時期的歷史地圖，可觀察出泰國近三百年來的國際關係。（十三行博物館提供）

多樣泰特展，展示泰國的多樣態。（十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館即日起至9月5日舉辦「多樣泰－泰國文化特展」，讓大家在無法出國的狀態下，也能透過精緻的泰式工藝作品與充滿歷史感的古文書資料，體驗這個迷人國度的「多樣態」。

十三行博物館表示，位於中南半島中心的泰國，以其多元的文化藝術以及美麗的自然景觀，成為世界著名的觀光大國，也是國人最愛造訪的東南亞國家。

特展從歷史上「暹羅」和亞洲鄰近國家的相遇出發，以泰國人在台灣的故事作結尾。規劃「明清看暹羅」、「航海地圖中的暹羅」、「日本於近代的凝視」、「泰符號」、「在台的泰文學」五大展區，帶著大家用不同視角，觀看從「暹羅」到「泰國」，不同歷史時期中所呈現的面貌。

曾於泰國朱拉隆功大學修習泰國研究，擔任策展顧問的「泰國文化達人」許純鎰表示，特展試圖回答「當今令大眾印象深刻的泰國文化樣貌是從何而來？」而台灣島內所蒐羅到的泰國相關文史檔案、地圖與物件，正好提供回答問題的線索。

十三行博物館表示，透過一個又一個的展品故事，得以用更立體的角度，重新窺看泰國文化中的多元養分，並串聯起200多年從暹羅到泰國現代化軌跡，以及當代泰國國族主體性的建構歷程。

「多樣泰－泰國文化特展」展出多件平常難得看到的珍貴藏品，包括多幅18世紀至20世紀上半葉的歷史地圖，彰顯了東亞貿易與西方殖民浪潮下的暹羅國際關係史。

其中幾件日治時期出版的印刷畫作、地圖與明信片，反映台灣與泰國在「大東亞共榮圈」的框架之下，彼此的微妙關係。由國史館所提供的4艘「泰國王船」模型，更是首度公開展出，特殊的造型加上繁複的裝飾，揭示暹羅皇室文化與印度宗教信仰之間的關聯，非常值得細細觀賞。

「多樣泰－泰國文化特展」即日起至9月5日在十三行博物館2樓長廊展出，更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

(中時 )