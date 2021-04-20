和春技術學院傳出遭教育部要求110學年度全部停招，校方強調，為維護學生受教權及教師權益，上個月已正式提起訴願，並強調學校108、109學年度註冊率超過6成，符合教育部規定，且不斷提升教學品質，將持續積極辦學。

和春技術學院104年起被列入專輔學校，教育部宣布，依據「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」及「私校法」第55條規定，經徵詢私立學校諮詢會後，於今年2月22日發文命該校110學年度全部停招，並要求校方提報停招計畫，確保現有688名學生權益。

對此，和春技術學院校長林裕益表示，上個月已經提出訴願，一旦通過訴願即可繼續招生。

林裕益指出，和春技術學院108、109年度註冊率逾6成，顯示校方努力招生，且教學品質受業界肯定，應屆畢業生有9成就業率，去年大一班更是全班通過勞動部甲級銲接證照檢定，電銲技術人力供不應求，企業界不斷要求增加名額，顯見辦學受到業界肯定。

林裕益強調，和春技術學院106學年度註冊率32.2％、107學年度47.5％、108學年度61.3％、109學年度64.3％，明顯已扭轉少子化惡性循環，逐年提升中，且教育部規定學校「註冊率需達6成以上」，和春近2年均達標。

至於有媒體報導和春技術學院曾於106年爆出以上百名中年人當「人頭學生」，藉此提高註冊人數一，校方回應，檢察機關已於去年12月不起訴簽結，還學校清白，有心人士至今仍企圖誤導視聽，心態可議。

(中時 )