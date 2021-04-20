市場調研公司Strategy Analytics出具最新報告，受惠於穩健的汰舊需求，以及中國供應商掀起的5G手機熱潮，2021年第一季全球智慧手機出貨量達到3.4億支，較去年同期大幅成長24%，創下2015年以來最大增幅。

Strategy Analytics資深總監Linda Sui表示，各種價位的5G產品熱賣，使第一季中國智慧手機市場表現亮眼，其智慧手機出貨量較去年同期成長35%，達到9,400萬支。

全球前五大品牌合併市占率達到76%，較去年同期的71%擴大。她表示：「晶片短缺和供應鏈吃緊，在第一季對前五大品牌並未造成重大影響，但在我們看來，這對規模較小的手機廠而言已是一個問題，也將是未來幾季他們將面臨的問題」。

報告中亦指出，今年第一季，三星仍是全球手機產業龍頭，其全球智慧手機出貨量為7700萬支，較去年同期的5800萬支成長32%。三星最近推出的平價款A系列4G和5G手機，以及先前推出的Galaxy S21系列手機，帶動了第一季銷售強勁增長。

蘋果iPhone手機第一季全球銷量達5700萬支，以17%市占率排名第二。5G版iPhone 12系列手機在許多市場仍然受到歡迎。

小米第一季智慧手機出貨量達4900萬支，全球市占率為15%，優於去年同期的10%，並為連續第二季排名全球第三大。小米在印度和中國市場的銷售動能仍然強勁，且在歐洲、拉丁美洲和非洲地區的擴張也開始展現成果。

OPPO（排除Realme和OnePlus兩旗下品牌）第一季全球市占率達到11%，維持第四名。Vivo市占率雖排名第五，但其手機出貨量成長85%，表現令人驚豔。

(時報資訊)