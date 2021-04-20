根據TrendForce研究顯示，預期隨著旺季備貨需求增溫，預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%，上調至18~23%。

目前正值DRAM原廠與各大PC OEM廠議定2021年第二季合約價的時期。根據現在已經擬定的交易當中，以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看，季漲幅已接近25%，已超出原先TrendForce近兩成的預期。另與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大，加上原先已預期第二季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲，預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%，上調至18~23%；實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

第二季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高，主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標，加上第二季為筆電生產旺季，本季PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%。另一方面，目前各國施打疫苗的普及率仍低，筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動，使PC DRAM價格漲幅擴大。

除了DRAM原廠供給依舊吃緊外，第二季Server DRAM買方採購力道因企業對於IT投資轉趨樂觀，動能較原先預期更強勁，尤其以DRAM寡占市場的特性來看，原廠將具備更高的議價優勢。因此，原先預期第二季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅，TrendForce將其上調至20~25%。

DRAM廠南亞科(2408)日前舉行法說會，看好第二季價格續漲。總經理李培瑛表示，在供給成長有限，加上需求成長下，預期第二季DRAM報價可望持續上揚，南亞科本季營運績效可望優於第一季，且記憶體供給緊張有機會延續到2021年底。

南亞科隨著產品價格起漲，第一季營收季增2成，平均售價季增約15%；第一季毛利率29.1％、季成長7.1個百分點，稅後淨利27.05億元，季增1.92倍，每股淨利達0.88元。隨著第二季產品漲勢擴大，法人看好南亞科第二季獲利挑戰比上季倍增。

(時報資訊)