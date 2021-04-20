酒駕害人害己，台中市警局交通大隊統計台中市109年交通事故30日內因酒駕死亡案件有20件，其中高達9件、45％為車輛自撞（摔）；基於酒駕零容忍，交通大隊也依美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)研究指出常見酒後駕車態樣，作為酒駕攔檢指標，盼可以降低民眾心存僥倖酒後上路行為。

交通警察大隊大隊長陳松寅指出，也依美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)研究指出常見酒後駕車態樣有：(一)轉彎類：車輛轉彎未開啟方向燈或轉彎與方向燈不吻合、大幅度轉彎、違規左右轉彎。(二)偏移行駛類：較大幅度左右偏移行駛(weaving)、左右飄移行駛(drifting)、跨越中心線偏移行駛 (swerving)。(三) 違反標線類：未依規定之車道行駛、超越邊線、逆向、超越停止線停車。另，駕駛人樣態類，則包括突然驟停、走走停停、駕駛人顯有醉意倦容(Appearing to be imapred)、臉紅目光呆滯等駕駛態樣亦均與酒後駕車有關。

警方於勤務中發現車輛駕駛行為或駕駛人有上述態樣時，將攔查檢測駕駛人有無酒精反應，以保護駕駛人自身與其他用路人行的安全。

交通警察大隊大隊長陳松寅呼籲駕駛人，「酒醉上道，危險就到」，善用酒後代客駕駛服務或指定駕駛及搭乘大眾運輸工具，以保障自身生命財產與其他用路人安全，通常酗酒習性的人常因生活遭受莫大壓力，卻無處排解，若身旁親友的陪伴鼓勵皆無法減緩此酗酒習性，建議轉介相關醫療單位治療。

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(中時 )