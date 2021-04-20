洛杉磯天使22日對戰德州遊騎兵，老將普侯斯(Albert Pujols)演出難得一見的盜壘。普侯斯是全聯盟腳程最慢的打者，他最後一次盜壘成功是在2019年8月19日。普侯斯生涯663轟，被他敲全壘打一點都不丟臉，但被他盜三壘成功就實在是有些難堪了！所幸遊騎兵終場以6-4獲勝。

天使隊普侯斯盜向三壘，隊友配合盜二壘成功。（MLB臉書）

7局下，遊騎兵換上右投手寇迪(Kyle Cody)中繼，英格列亞斯(José Iglesias)在一壘，普侯斯在二壘。輪到鈴木清打擊時，普侯斯忽然起跑盜向三壘，英格列亞斯跟著衝向二壘，這是一次雙盜壘。寇迪完全沒防備。通常投手投球之前會回頭看一眼二壘跑者，但是寇迪連看都不看，誰知普侯斯敢盜壘呢？

普侯斯明白對手看不起他的腳程，反而攻其不備，這些年已經連續盜壘成功13次了！普侯斯得逞之後開心鼓掌，遊騎兵捕手崔文諾(Jose Trevino)面色鐵青。最後鈴木清的一壘打送回了普侯斯。

遊騎兵先發是日籍投手有原航平，天使第2棒則是他的日職老戰友大谷翔平。大谷賽前脫帽向有原鞠躬，「他鄉遇故知」為人生一大樂事，不過兩人現在各為其主。

大谷首打席內滾雙殺打，4局下他敲成深遠中外野飛球，以大谷平日的怪力，大家都以為「出去了」，大谷也把球棒一甩準備慶祝，沒想到硬是在牆邊遭到賈西亞(Adolis García)的跳接美技沒收。第6局天使攻佔一二壘，輪到大谷打擊，這時遊騎兵換下了有原航平，大谷後來被中繼投手三振。有原5.2局無失分奪得本季第2勝。

(中時新聞網)