台灣鳳梨遭大陸禁止進口後，掀起一波搶購潮，海外也有人力挺，不過卻傳出品質不穩定，先前新加坡台商投書媒體，稱買到「黑心」鳳梨，現又有韓國YouTuber因介紹「台灣的鳳梨心是咖啡色的」，引發網友熱議，感嘆「又丟臉到韓國去了」；而農民林佳新也直呼，「鳳梨我愛吃心，芭樂我也只吃心，但我不吃黑心的阿」。

韓國母女檔YouTuber「寶妮和寶媽」，在15日上架的影片介紹提到，韓國大部分都是進口菲律賓的鳳梨，是因為台灣鳳梨的價格比菲律賓的貴一些，在價格競爭力上沒有優勢，所以進入韓國市場上有點困難，但這次台灣政府為了幫助鳳梨農民，不僅讓出口市場多元化，還提供運費補助，並許願「希望每年可以買到台灣鳳梨，因為真的太好吃了」。

影片中，寶媽矇眼吃菲律賓及台灣的鳳梨，比較兩者差異。她吃了台灣鳳梨後豎起大拇指，並用台語說「好呷」，大讚好甜；而菲律賓鳳梨則是酸又澀，連咬都不想咬就吐掉了。

寶媽大讚台灣鳳梨好吃、很甜。（圖／摘自寶妮和寶媽YouTube）

不過影片中寶妮提到，「台灣的鳳梨心是咖啡色的」，讓台灣網友氣炸鍋，在PTT發文直呼，「台灣鳳梨又丟臉到韓國去了！」指出雖然台灣鳳梨好吃，但鳳梨心顏色是不對的，韓國人以為是正常，那個鳳梨再放久一點大概就爛了，所以影片底下很多台灣人留言道歉，說我們政府沒做好把關。該網友也喊話政府，「能夠好好加油嗎，品質把關一下吧，傻眼耶」。

其他網友也說，就為了大內宣趕出口、出貨，品質就被犧牲掉，反正本來就沒有要長期經營，若補助運費卻不把關品質，就是運出去丟臉而已，商譽臭掉以後更難賣，也有人酸說，「那是自由的顏色啊，農委會已經正名那是自由鳳梨啊」「不知道花多少大內宣」。

韓國網紅買到台灣黑心鳳梨，引發台灣網友熱議。（圖／摘自PTT）

林佳新也PO出影片截圖，質疑是誰告訴這網紅台灣鳳梨中間咖啡色是正常的？（圖／摘自林佳新臉書）

林佳新18日在臉書PO出影片截圖，表示自己很愛吃金鑽鳳梨的心，纖維比較少、沒那麼粗，跟其他耐保存品種的確不一樣，但他也提到，「鳳梨我愛吃心，芭樂我也只吃心，但我不吃黑心的阿。是誰告訴這網紅台灣鳳梨中間咖啡色是正常的？！」

不過，寶妮也在影片下方留言表示，看到大家的留言才知道台灣鳳梨心是黃色的，咖啡色是過熟；她看包裝說是屏東鳳梨，猜測可能因為是第一次進口韓國，所以花了很多時間，「沒關係！好吃就好了」，並說「過熟的這麼好吃，那正常的台灣鳳梨比這個更好吃嗎？！哇！太想吃了」。

網友也在影片下方留言謝謝寶妮和寶媽喜歡台灣、採購台灣鳳梨，也貼心提醒，「鳳梨切了，千萬不要用水洗不然會咬舌頭」。

(中時新聞網)