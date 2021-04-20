蘋果（Apple）今年度第一場發表會即將在台灣時間4月21日凌晨1點登場，如果想要熬夜收看，以下「」大方法分享給你，讓你輕鬆與全球果粉一同在第一時間見證多款新品的到來！

一、透過iPhone、iPad或是iPod touch收看

凡是安裝iOS 12以上的iPhone 7（包含）以及之後的款式、第五代iPad(包含）以及之後的款式，還有第七代iPod touch，透過Safari瀏覽器連線至蘋果美國官網皆可收看。

二、透過Mac收看

凡安裝macOS Mojave 10.14（包含）以及之後的版本，皆可透過Safari瀏覽器連線至蘋果美國官網收看。

三、透過Apple TV收看

Apple TV第二代（包含）之後的產品，安裝最新tvOS者，可直接透過Apple TV app來收看。或可透過上述iOS設備、Mac以AirPlay的方式到數位電視上收看。

四、透過非蘋果裝置收看

若是沒有蘋果裝置者，也可透過最新版本的Chrome、Firefox、Edge瀏覽器來收看，且必須要支援MSE（Media Source Extensions）、H.264、AAC也可收看。

五、不限平台與裝置皆可透過蘋果YouTube官方頻道收看

蘋果如今更為開放，本次Spring Loaded發表會也將透過官方YouTube頻道進行直播。若是擔憂上述方法你都可能不適用的話，連線到YouTube最為便利。

Apple Event — April 20

根據當前相關報導，蘋果春季發表會可能會登場的有10大新品，包含iPad Pro、iPad mini 6、第九代iPad、全新iMac、Apple Pencil 3、AirTag藍牙防丟器、iOS 14.5（還有其他四大平台的最新版本）、iPhone 12系列全新春季MagSafe保護殼以及Apple Watch春季錶帶，以及MagSafe無線充電行動電源等、Apple Podcast+訂閱服務等。相對於最後兩項新品，其餘的相關消息都很多，可能出現的機率更高一些！

(科技)