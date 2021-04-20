新北市樹林火車站後站停車場為台鐵所屬國有地，台鐵2015年以土地出租方式交由廠商經營，停車場由免費改為收費制，但機車停車費卻年年調漲，收費一度比前站各停車場來得高，引發在地民眾不滿。交通局近日與台鐵協議合作，未來將以模式租場地、分潤等方式接管，並研議推出月票機制，解決民眾停車需求。

樹林火車站每日疏運人數高達2萬多人，後站停車場原為市公所取得租約，規畫900個機車格、500個自行車位供民眾免費停車，不過縣市升格後，區公所未與台鐵續約，台鐵便將土地承租，改由私人機關營運收費，不過當地民眾連連抱怨停車費頻頻喊漲，從機車一日20元漲成30元，地方也衍生出違停亂象。

「停車場收費一度高到35元，比市府規定收費還高。」市議員陳世榮表示，民眾都在樹林火車站轉乘，車費來回就須30元，到樹林停車又要花數十元，停車費一路高漲，車站周邊停車場數量又不多，導致機車在路邊臨停，影響用路人權利，質疑該土地明明是公家的，收費卻比周邊高，相當不合理。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，市府公定停車場機車收費一日約10至30元，近日與台鐵商量，未來將由市府接管停車場，目前正在擬定採承租場地或分潤等模式，由於停車場租約至明年8月，方案擬出後須等租約到期後才能接手，但市府將會擬出月票、每日收費機制，訂製符合地方期待的收費標準。

(中時 )