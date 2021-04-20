台北市大安森林公園兒童遊戲區4月完工開放，不少爸媽帶小孩去玩，有民眾向市議員簡舒培投訴，遊具經太陽曝曬成了「鐵板燒」，燙得小孩哇哇叫，她20日會勘實際量測溫度，還沒進入夏天，溜滑梯就有38度、旋轉盤座椅溫度有50度，旁邊的地墊更高達68度，要求市府2周內提出改善方案。北市工務局對此回應，將和廠商討論施作隔熱、遮陽設施。

斥資1600萬重新打造的大安森林公園兒童遊戲區，去年6月開工，預定11月27日竣工，結果今年4月才完成，在開放前有舉辦說明會，不少家長都希望增加乘涼空間，別讓家長、長者和小孩曬太陽。

開放後很多家長滿心期待帶著小孩去玩，沒想到遊具竟變成「鐵板燒」，有小朋友臉部稚嫩的皮膚輕微被燙傷，北市公園處僅在遊具上掛告示牌，要家長注意溫度，溫度太高觸摸會燙。

簡舒培今早到現場會勘，溜滑梯是不鏽鋼材質，在太陽持續曝曬下，4月溫度還沒很高，實際測量溜滑梯溫度已高達37度，會燙屁股，今天溫度28度，夏天的溫度是38度，溫度恐怕更高，市府根本不體貼小朋友，質疑難道要用溫度限制小朋友使用。

她進一步量測旋轉盤坐椅溫度，今早10時溫度是50度，比溜滑梯還要高溫，旋轉盤金屬底部高達54度，脫鞋子站上去被燙傷，旁邊的地墊甚至有68度。

簡舒培指出，全市有22座金屬溜滑梯，要求市府調查是否有沒樹蔭、溫度過高問題，全面改善大安森林公園遮陽設備，2周內提出改善方案，2個月後將進入夏天，別等到小朋友受傷再來收拾。

對此，工務局長林志峯回應，將和廠商討論加工作隔熱、遮陽設備。

(中時 )