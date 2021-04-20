美國中情局日前公布2021年全球生育率預測，台灣位居最後一名，對此，民眾黨發言人張清俊引用國家發展委員會的官方資料的一張人口曲線圖憂心表示， 台灣到2070年後，大約只剩下1581萬人，到時候老人們之間最流行的，可能是瘋搶養老院。

據美國中情局日前公布的資料顯示，在全球人口生育率中，台灣是全球227個國家中的最後一名；另據國家發展委員會的官方資料，台灣在2019年已達人口最高峰2360萬，接著人口一直下滑官方推估50年後，2070年的台灣只會剩下1581萬人（中推估）、高推估的話可能有1716萬人。

據國家發展委員會的官方資料預估，2070年最多只剩1716萬人，中推估為1581萬人。（圖片摘自國家發展委員會網頁）

對此，張清俊今（20日）在臉書發文表示，在人口結構與國力息息相關的情況下，藍綠執政的結果，都指向「一個弱化的台灣」方向。人少或許還不打緊，人口比例的趨勢才真的恐怖，跟2020年相比，2070年台灣最具生產力的年齡層，也就是15到64歲的人會減少900萬人，14歲以下的減少155萬人，65歲以上老年人則是增加280萬人，到時候老人們之間最流行的，可能是瘋搶養老院。

為什麼大家不愛生孩子？張清俊認為，想想台灣去年的房價所得比高居全球第九，大概就有初步解答了。房屋是大多數人一生最大的花費，但20年來房價漲逾3倍，基本薪資卻維持在20年前的水準，過去600萬的房子，現在可能要1800萬起跳，請問這要年輕人怎麼生孩子？不被房貸壓垮就要偷笑了。

張清俊認為，就算未來0到6歲真的做到「國家養」（還差得遠），也難以緩解青壯世代的焦慮感，因為關鍵問題政府並沒有處理的決心。他呼籲，執政黨拿出魄力解決低薪、高工時、高房價問題，如果不想做、不願做，那就換人來做。

(中時新聞網)