更具傳染力的英國變種病毒株「B1.1.7」已經席捲全球多個國家，目前學界仍不清楚它的來歷，不過大陸科學家發現，「B1.1.7」很有可能源自於狗，而且早在2020年7月，美國就發現「B1.1.7」的早期形式樣本，如果研究獲得證實，科學家指出「問題大條了」。

新冠病毒對寵物的風險。

英國肯特郡2020年9月出現變種新冠病毒「B1.1.7」，這隻病毒傳染力相當強，迅速擴及英國東南部，甚至傳播海外，現在已成為包括美國在內等國家的主要流行病毒株。目前學界關於「B1.1.7」的起源，最主要的看法是病毒逃脫藥物，從當地社區中誕生。

不過一組大陸研究團隊發現，「B1.1.7」很可能源自於狗。香港《南華早報》報導，大陸中科院上海生命科學研究院研究員陳洛南帶領的研究團隊，16日在生物科學開放式預印本存儲庫網站biorxiv.org發表最新研究，團隊追蹤「B1.1.7」病毒的早期演化，卻無法從各國患者樣本中找到病毒的足跡，不過當團隊將追蹤範圍擴大至動物時，卻在狗的身上發現了一些「B1.1.7」病毒的早期形式，其中也包含一例2020年7月在美國採集到的樣本。

研究團隊指出這種變種病毒先祖涵蓋了多數、或是所有早期「B1.1.7」病毒株的變異，推測病毒可能在經歷快速突變期後傳回人類身上。

針對學界認為「B1.1.7」在英國誕生的想法，研究指出，「B1.1.7」一共有9個變異，這在早期人類病毒株上相當罕見，而且這些變異並不是在相鄰的基因中發生，而是散布在整個病毒基因組中。

研究人員指出，所有變異同時發生的機率相當低，認為這9個變異是一個接續一個地發生，團隊建立的模型也顯示，「B1.1.7」可能源自於英國以外的地區，並且在非人類宿主身上發生突變，最有可能的宿主就是狗，其次是水貂或貓。

不過必須強調的是，在狗身上發現的早期病毒樣本，和第1例英國變種病毒患者身上採集到的樣本並不完全一樣，未參與研究的中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所研究員曲連東指出，儘管各國科學家蒐集了數十萬株病毒基因序列，但和整體患者數量相比，仍佔少數，他推測，部份「B1.1.7」的早期病毒形式可能在採樣的過程中被遺漏了，還需要更多證據來證實「B1.1.7」源自於狗。

曲連東表示，如果「B1.1.7」證實源自於狗，「那問題就大條了」，因為目前所有的抗疫措施主要是針對人類，如果動物也加入，「那遊戲規則將會徹底改變。」他指出，禽流感時，染疫雞隻全被撲殺，如果狗被證實會攜帶變種新冠，那麼也應該比照辦理撲殺，或者研發針對毛小孩的新冠疫苗。

(中時新聞網)