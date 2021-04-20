近期台股資金從電子股流向傳產股，加上缺貨題材正夯，帶動鋼鐵、塑化、造紙以及航運等類股全面飆漲，有網友在PTT論壇上提問該如何挑題材股？意外釣出台股波段王Gino以6點傳授秘訣，並附上對帳單讓網友們參考。

Gino的6招策略分別是追族群上漲的第一根漲幅、消息面、盤勢及獲利模式、停損、類股選擇及操作方式，並點出最重要的觀念是在盤勢強時注意利空消息適時停損，盤勢弱時避免虧損擴大，遵守投資紀律。

追族群上漲的第一根漲幅，Gino點出漲幅並不是指單一個股的漲幅，而是整個族群上漲的漲幅，Gino透露自己比較喜歡在第一根漲幅出現後再進場，勝率比較大，但很多已漲高的產業會先避免，等到休息後再考慮操作。

第二消息面，Gino透露主要是在選定特定族群後，開始了解其消息面，若有族群性上漲的消息，會很容易帶動波段漲幅，像近期就是漲價題材很夯。

Gino列出的第三點盤勢及獲利模式，則是指大盤與各類股的資金狀況，需要了解當前的強勢盤及弱勢盤走勢，藉此進行資金控管，弱勢盤容易出現虧損的狀況，藉此大賺小賠。

第四點是停損的設定，Gino表示，過去也追過不少弱勢產業，譬如2月進場的被動元件，幾乎就是停損的，那就應該要乖乖停損，這種操作的特性就是追漲，盡量把每檔的最大虧損設置在相同水準。

Gino傳授的第五點則是類股選擇，Gino認為，如果真的要無腦選的話，盡量選擇強的是對的方向，同時在同類股分散幾檔，以避免選到弱的個股。

最後的操作方式，Gino指出，由於操盤是以波段為主，進場後幾乎就是讓股價照著均線跑，並注意有沒有利空消息，現在盤勢強才能出現較大的獲利，若盤勢轉弱就是別讓虧損放大。

今（20日）台股受到美股四大指數全數收黑影響出現震盪，但中鋼、台泥及航運三雄陽明、長榮、萬海等熱門股都維持漲勢，帶動水泥、鋼鐵、航運族群持續上揚，但造紙、紡織、塑膠及營建類股都走跌，大盤以17323.87點作收，上漲60.59點，成交量為4396億元。

(中時新聞網)