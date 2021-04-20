桃園一名22歲女大生，3月發現晾曬在宿舍曬衣場的內衣上有不明白色污漬，而且有怪異的腥味，她徵求房東同意偷偷安裝針孔監視器，錄下變態男行徑，揪出住在同棟宿舍的20歲變態男大生，警方將男大生傳訊到案，全案訊後依毀損罪函請桃園地檢署偵辦。

中壢警方表示，3月下旬接獲女大生報案有變態狼出現在學生宿舍，並依女學生提供的影像，查出住在同一棟宿舍、涉嫌毀損衣物的男大生，男大生還哀求與女大生和解，但女大生不接受，全案依毀損罪嫌函送法辦。

據了解，女大生是住在校外宿舍，她洗完衣物會晾曬於宿舍頂樓的公用曬衣場，3月中旬她準備將內衣收回時，突然看見深色內衣上有白色污漬，當下以為衣服洗不乾淨，於是湊近一聞，竟然有濃厚的腥臭味，讓她懷疑有變態出沒。

女大生不動聲色，除了向房東報告，也向房東報備要加裝監視器，過沒幾天就清楚錄到男大生在她晾衣後，悄悄潛入曬衣場徘徊，選定她的內衣，取下後進行搓揉、聞嗅等猥褻舉動，同日晚上還把黑色內衣藏進外套帶走，隔了約1個小時，才又將黑色內衣拿回曬衣架放回原處。

警方事後進行查訪，並傳喚與女大生住在同棟男大生到警局製作筆錄；另協助女大生提出「性騷擾防治法」申訴。

(中時 )